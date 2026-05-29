El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 23 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol estará en su apogeo. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible, especialmente para aquellos que planean realizar actividades físicas al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y ajustar la vestimenta en consecuencia.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de entre 15 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en momentos puntuales. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas más fuertes.

Los amaneceres en Almonte serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:08, y el ocaso se producirá a las 21:39, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o picnics en el campo, aprovechando la claridad del cielo y la calidez del día.

En resumen, el tiempo de hoy en Almonte se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, los habitantes de Almonte pueden esperar un día agradable y soleado, ideal para disfrutar de la belleza de la primavera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.