El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 29 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que llegue a los 29 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 42% y descendiendo a un 36% hacia el final del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin incomodidades.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre los 12 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en momentos puntuales. Este viento moderado proporcionará un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.
La salida del sol está programada para las 07:10, y el ocaso se producirá a las 21:41, lo que significa que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.
En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.
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