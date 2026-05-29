El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille con fuerza. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente cálido, con máximas que alcanzarán los 23 grados durante la jornada. A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo, situándose en torno a los 22 grados por la tarde y bajando a 20 grados por la noche. Este descenso gradual permitirá que las temperaturas sean agradables tanto para disfrutar de un almuerzo al aire libre como para una cena en la terraza.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se anticipa que la humedad aumente a lo largo de la jornada, comenzando en un 61% por la mañana y alcanzando un 83% hacia la noche. Aunque esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado al caer la tarde, las temperaturas moderadas ayudarán a mantener el bienestar general.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del suroeste, con velocidades de hasta 7 km/h, lo que aportará una sensación refrescante. A medida que el día avance, el viento se moderará, alcanzando velocidades de 4 km/h por la tarde y 5 km/h por la noche. Esta ligera brisa será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

El orto se producirá a las 07:10, brindando a los habitantes de Aljaraque la oportunidad de comenzar el día con luz natural desde temprano. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:40, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna, perfectas para aprovechar el tiempo en exteriores.

En resumen, el día de hoy en Aljaraque se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.