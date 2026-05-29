El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 21 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 36 grados durante la tarde. Este aumento en la temperatura es característico de la época del año, y se espera que los residentes busquen refugio del calor en espacios sombreados o con aire acondicionado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que avanza el día, alcanzando un 20% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable que las personas se mantengan hidratadas y eviten la exposición directa al sol durante las horas pico, especialmente entre las 12 y las 16 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en momentos puntuales. Este viento fresco será un alivio ante el calor, proporcionando un ambiente más agradable para actividades al aire libre. Las condiciones del viento también podrían ser favorables para quienes practiquen deportes como el ciclismo o el senderismo, aunque se aconseja tener precaución con las ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la zona.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado, es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para mantenerse fresco y seguro bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.