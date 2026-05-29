El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con condiciones meteorológicas ideales para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad y eleven las temperaturas de manera gradual.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 29 grados alrededor del mediodía, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 27 grados a media tarde y llegando a los 24 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes de La Algaba se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Hoy, se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 47% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable tomar precauciones adicionales.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 19 kilómetros por hora. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, que podrían alcanzar hasta 29 kilómetros por hora en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

No se prevén precipitaciones para hoy, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de La Algaba pueden disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos sin temor a cambios climáticos inesperados.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del buen tiempo. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, es un momento ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.