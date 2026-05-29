El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Alcalá la Real se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 31 grados durante la tarde. Este clima cálido es ideal para actividades al aire libre, así que no olvide aplicar protector solar si planea pasar tiempo bajo el sol.

La humedad relativa se situará en torno al 17% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada, aunque el ambiente se sentirá más fresco por la mañana y al atardecer. A medida que avance el día, la humedad podría aumentar ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad de entre 11 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos puntuales. Este viento proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Los residentes y visitantes pueden esperar un día sin precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 06:57, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se dará a las 21:29, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de una cena al aire libre o simplemente relajarse en un parque local mientras se contempla la puesta de sol.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que la experiencia sea aún más placentera. No se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. Aproveche al máximo este día espléndido y disfrute de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.