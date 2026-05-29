El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados , especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 23 grados hacia el final del día. Este rango térmico es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades recreativas, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar del aire libre sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 15% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 27% por la tarde. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando la sensación de bochorno que a veces acompaña a las altas temperaturas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 12 km/h, lo que aportará una brisa fresca que ayudará a mitigar el calor. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo una velocidad similar. Esta combinación de viento y temperaturas moderadas hará que el tiempo sea aún más placentero para disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares y sociales.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día propicio para salir, explorar y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.