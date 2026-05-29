El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo permanecerá sin nubes significativas, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

En cuanto a las temperaturas, se espera un aumento gradual a lo largo del día, comenzando con valores alrededor de los 21 grados por la mañana. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 15% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque el calor seguirá siendo notable. Es aconsejable usar ropa ligera y protegerse adecuadamente del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más intensas, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean eventos al aire libre o actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.