El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus salidas sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 29 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda, llegando a los 24 grados por la noche. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre lleven consigo algo de abrigo para la noche, ya que las temperaturas pueden resultar frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 45% en la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante el día, así que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 22 km/h, aumentando a 33 km/h en momentos de racha máxima. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más intensas, por lo que se recomienda precaución en actividades que puedan verse afectadas por el viento.

El amanecer se producirá a las 07:06, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de día. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:35, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural, ideal para paseos y reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, los habitantes y visitantes de la localidad tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este espléndido día de primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.