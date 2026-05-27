El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 27 de mayo de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura alcanzará los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 19 grados a las 06:00, lo que proporcionará un inicio de día agradable.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo con 34 grados a las 16:00 horas. Este aumento de temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y descendiendo hasta un 9% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A las 07:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h en horas de la tarde. Este viento, que soplará principalmente del este, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio bienvenido durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un cielo despejado y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 y bajando a 26 grados a las 22:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:34. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades familiares y sociales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.