El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a media tarde, pero se mantendrá en un rango agradable para actividades al aire libre.

Durante la mañana, la humedad relativa será moderada, alrededor del 34%, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad irá disminuyendo, alcanzando niveles más bajos en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 36 grados en la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante el calor intenso de la tarde. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no hay expectativas de tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:34. En resumen, Utrera vivirá un día de clima cálido y soleado, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.