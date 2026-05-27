El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a la 01:00 y 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% a las 00:00 y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un mínimo del 9% hacia las 20:00 horas. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad sugiere un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 38 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 06:54 y el ocaso a las 21:27, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día espléndido en Úbeda, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.