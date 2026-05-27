El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 36 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 31 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 7% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas centrales, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El amanecer se producirá a las 07:06, ofreciendo una hermosa vista del sol saliendo, mientras que el ocaso se espera para las 21:35, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una puesta de sol espectacular. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor durante las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.