El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

Hoy, 27 de mayo de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:06. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 26 grados a las 00:00 y alcanzando un máximo de 37 grados hacia las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y bajando hasta un 9% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 41 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 16:00. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche estrellada y agradable. La puesta de sol se producirá a las 21:36, marcando el final de un día caluroso y soleado.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que proporcionará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.