El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 11% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad que oscilará entre los 20 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 46 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que favorece tanto el turismo como las actividades cotidianas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de actividades nocturnas, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 23:00 horas.

El orto se producirá a las 07:01 y el ocaso a las 21:31, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.