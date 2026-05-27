El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00 y 05:00.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 45% a las 00:00, descenderá notablemente hasta un 7% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. La combinación de calor y baja humedad podría hacer que se sienta más calor del que marcan los termómetros, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 20:00 horas, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad, alcanzando rachas de hasta 17 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor, especialmente durante las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y protegerse del sol, dado que la radiación solar puede ser intensa en esta época del año.

El orto se producirá a las 06:59 y el ocaso será a las 21:28, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y la exposición solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.