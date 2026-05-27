El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 15 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 27 grados a las 11:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 34 grados, alcanzando su punto máximo a las 16:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y descendiendo hasta un 9% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 8 km/h, aumentando a 19 km/h a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 17-19 km/h durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección este, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día.

El orto se producirá a las 06:59 y el ocaso será a las 21:33, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para salir y aprovechar el buen tiempo. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.