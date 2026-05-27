El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 66% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, lo que podría ser beneficioso para quienes planean actividades al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que las nubes altas dominen el panorama durante la mañana y la tarde, aunque se espera que el cielo esté mayormente despejado en las horas centrales del día. Esto permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a las altas temperaturas esperadas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia las 11 de la noche. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y pegajosa. Sin embargo, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:33.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.