El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

Hoy, 27 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 21 grados a las 04:00 y manteniéndose en torno a los 20 grados hasta las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo, alcanzando los 26 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 14:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 36% y bajará hasta un 10% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A las 14:00, se prevé que el viento sople del este a 19 km/h, alcanzando su máxima velocidad de 22 km/h a las 16:00. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor intenso que se experimentará en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 36 grados a las 18:00 y bajando a 25 grados hacia las 21:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:35. En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente soleado en Los Palacios y Villafranca, perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.