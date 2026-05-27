El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Osuna se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 31 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 64 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco en momentos puntuales. Es importante tener en cuenta que estas rachas de viento pueden ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre, como picnics o paseos por el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:31. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy promete ser cálido, soleado y sin lluvias, con un viento moderado que aportará frescura en momentos clave. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.