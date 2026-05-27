El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con algunas nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 33 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y disminuyendo a un 14% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, disminuyendo a 2 km/h por la tarde. Sin embargo, hacia la noche, el viento se intensificará nuevamente, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h desde el suroeste. Esto podría generar una ligera sensación de frescor al caer la tarde, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

No se esperan precipitaciones en Montilla durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín. Con la llegada del ocaso a las 21:30, se espera que las temperaturas comiencen a descender, ofreciendo una noche agradable y templada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.