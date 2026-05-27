El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 19°C hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el cielo estrellado.
En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.
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