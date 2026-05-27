El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 21 grados a las 02:00 y 20 grados a las 03:00.

Durante la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 15:00 y las 18:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 6%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un 9% hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará velocidades de hasta 8 km/h, aumentando gradualmente hasta 17 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 14:00 horas, con velocidades que podrían llegar a los 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 06:57, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Martos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.