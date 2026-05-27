El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 34 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa durante el día se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento también contribuirá a mantener el cielo despejado, ya que no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá siendo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:33. La noche se presentará fresca, ideal para paseos al aire libre o actividades familiares.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy promete ser cálido, con cielos despejados y un viento que aportará frescura, convirtiendo este día en una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.