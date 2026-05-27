El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 31 grados .

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 12% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza, ya que el tiempo seco y soleado favorecerá las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los lucentinos disfruten de un hermoso ocaso, que se prevé para las 21:29 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final de la jornada, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para salir a cenar o pasear.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, aportará frescura a la atmósfera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.