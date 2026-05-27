El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor que podría llegar hasta los 35 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para quienes se encuentren en la calle. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:34, ideal para paseos nocturnos o actividades familiares al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.