El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Linares, con un estado del cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la mañana y despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 35°C en la tarde, lo que sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 9% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean salir o realizar actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda tener precaución con el viento, ya que puede ser más fuerte en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 06:55, permitiendo disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Esto es ideal para disfrutar de actividades vespertinas al aire libre, ya que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche.

En resumen, Linares disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.