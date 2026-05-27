El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 30°C. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25°C hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 30% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:11 horas, y el ocaso será a las 21:40 horas, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.