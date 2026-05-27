El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, comenzando en torno a los 24 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 35 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 33% y podría bajar hasta un 15% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 33 km/h en las primeras horas y alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h. Esta intensidad del viento podría generar una sensación térmica más fresca en las primeras horas de la mañana, aunque a medida que avance el día, la combinación de temperatura y viento podría hacer que la sensación de calor se intensifique.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que tanto la probabilidad de lluvia como la cantidad de precipitación esperada se mantienen en cero. Esto sugiere que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:35 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables por la noche hará que las condiciones sean propicias para disfrutar de actividades al aire libre hasta bien entrada la noche.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día cálido y soleado, con temperaturas que irán en aumento y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.