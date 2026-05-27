El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a las 02:00 horas.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando ligeramente, alcanzando los 23 grados a las 03:00 y 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 05:00 horas, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, llegando a 22 grados a las 05:00 y 21 grados a las 06:00. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados a las 07:00, aumentando progresivamente hasta alcanzar los 25 grados a las 10:00 horas.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 35% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 28% a las 05:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. A medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que contribuirá a una sensación térmica placentera.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 11:00 y las 12:00 horas, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento suave será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 35 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, comenzará un ligero descenso, manteniéndose en torno a los 34 grados hasta las 19:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:28 horas, marcando el final de un día soleado y cálido en Jaén.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.
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