El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a las 02:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando ligeramente, alcanzando los 23 grados a las 03:00 y 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 05:00 horas, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, llegando a 22 grados a las 05:00 y 21 grados a las 06:00. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados a las 07:00, aumentando progresivamente hasta alcanzar los 25 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 35% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 28% a las 05:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. A medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que contribuirá a una sensación térmica placentera.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 11:00 y las 12:00 horas, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento suave será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 35 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, comenzará un ligero descenso, manteniéndose en torno a los 34 grados hasta las 19:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:28 horas, marcando el final de un día soleado y cálido en Jaén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.