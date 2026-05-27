El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 7% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que el ambiente no se sienta tan pesado. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y noreste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Dos Hermanas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Dos Hermanas, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.