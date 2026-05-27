El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 21 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 12% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser mitigada por la baja humedad en las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento del sur también podría contribuir a la dispersión de la nubosidad, favoreciendo un cielo más despejado.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Écija. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, deportes y reuniones familiares, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más agradables.
A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:32, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los ecijanos podrán disfrutar. En resumen, el tiempo de hoy en Écija se caracteriza por un ambiente cálido, con cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera para todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.
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