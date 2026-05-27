El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 36 grados , lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un mínimo del 8% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 40 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, permitiendo que los habitantes de Coria del Río disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:36 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables durante la noche, rondando los 24 grados .

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.