El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El tiempo en Córdoba para el día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.
Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 35 grados durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los cordobeses que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% por la mañana y disminuyendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 9% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede proporcionar algo de alivio en las horas más calurosas del día.
No se esperan precipitaciones en Córdoba, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.
La salida del sol está programada para las 07:00 y se pondrá a las 21:32, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para el calor, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol, mientras aprovechan las agradables condiciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.
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