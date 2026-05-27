El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente a partir del mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, manteniéndose en torno a los 22°C, lo que sugiere una velada cálida y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier nubosidad que pueda aparecer durante el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de toda la jornada. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por la playa o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio del sol hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, Cartaya disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir, disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.