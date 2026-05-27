El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 33 grados en las horas más cálidas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 49%, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, la brisa del este, que soplará con una velocidad de hasta 23 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Carmona podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en espacios abiertos, por lo que se recomienda a los ciudadanos tener precaución si se encuentran en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:34. La noche será fresca y agradable, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.