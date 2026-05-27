El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 7% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para mantener el bienestar durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, con temperaturas que rondarán los 20 grados.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso a las 21:35, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Camas será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y seco, ideal para aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.