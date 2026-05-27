El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a un 9% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad variable a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán vientos de dirección oeste a 4 km/h, aumentando a 8 km/h en la tarde. Sin embargo, se anticipa que en las horas de la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 50 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frescura momentánea, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre en Cabra, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el final de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.