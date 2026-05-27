El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 7% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bormujos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para combatir el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:36. La noche se presentará fresca, ideal para salir a disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los residentes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor intenso durante las horas del mediodía.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.