El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% y aumentando gradualmente hasta un 41% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá dentro de un rango confortable, sin llegar a ser sofocante. A medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un valor de 37 grados , lo que podría hacer que la tarde se sienta bastante calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará ligeramente, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:29. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 28 grados a la medianoche, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.