El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la ciudad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, se anticipa un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 16:00 y las 19:00 horas. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y descendiendo hasta un 9% hacia el final de la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable tomar precauciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá relativamente constante, lo que ayudará a dispersar las nubes altas y a mantener el cielo despejado.

No se prevén precipitaciones en Baeza durante el día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán afectadas por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los amaneceres en Baeza son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el sol saliendo a las 06:55 horas. La puesta de sol, que ocurrirá a las 21:27 horas, ofrecerá un hermoso cierre al día, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.