El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 6% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol. A medida que la tarde avance, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 31 grados hacia las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en dirección suroeste durante la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Baena, con un tiempo cálido, seco y mayormente soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.