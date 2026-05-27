El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 21 grados a las 02:00 y 20 grados a las 03:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 68% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente en las horas centrales de la tarde. La humedad será más baja en las primeras horas del día, pero irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, con ráfagas de hasta 11 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Andújar pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:29 horas.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 23:00 horas. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la noche sea más fresca y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Andújar será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.