El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A partir de las 08:00, la visibilidad mejorará notablemente, y se prevé que el sol brille con fuerza, alcanzando temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y un máximo de 36°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Almonte se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja usar ropa ligera y protector solar si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un día en la playa, realizar excursiones o simplemente pasear por el campo.

En resumen, Almonte disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para aprovechar al máximo el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.