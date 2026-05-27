El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Aljaraque se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 22°C hacia las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada templada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 25% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 32 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas al aire libre. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en sus jardines.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, será una jornada perfecta para disfrutar de la belleza de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.