El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Alcalá la Real se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 32 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 7% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 32 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia las 7 de la tarde y bajando a 24 grados al final del día. La puesta de sol está programada para las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte que será un deleite para los residentes.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, para aprovechar al máximo este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.