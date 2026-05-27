El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo hasta un 7% en las horas pico, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y la baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% durante todo el día, sugiere que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes y visitantes de Alcalá disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 25 km/h. En las primeras horas de la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando su máxima intensidad en la tarde con ráfagas de hasta 44 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan elevadas, con un pico de 36 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35 horas.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados que aportarán un toque de frescura. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.