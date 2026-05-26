El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 26 de mayo de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, alcanzando su máxima a las 16:00 horas con 35 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, además, contribuirá a mantener el ambiente fresco durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que podría ser un factor a considerar para el riego de cultivos.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la mañana y al atardecer. La puesta de sol se anticipa para las 21:33 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los residentes y visitantes de la localidad.

En resumen, el tiempo en El Viso del Alcor para hoy promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un buen rato en familia o con amigos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.