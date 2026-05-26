El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, Utrera se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde la madrugada, las temperaturas han comenzado a descender, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas, y se espera que continúen bajando a lo largo de la mañana, llegando a los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avanza el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 49% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en torno al 18% durante las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 6 km/h durante la madrugada, aumentando gradualmente a lo largo del día. A las 17:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 34 km/h provenientes del suroeste. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Utrera pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones contra el calor.

A medida que el día avance, el sol se elevará en el horizonte a las 07:07 y se ocultará a las 21:33, brindando largas horas de luz natural. La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa moderada promete un día agradable para disfrutar en Utrera. Sin embargo, se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.