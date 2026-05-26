El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El día de hoy, 26 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado en Úbeda, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 18 grados hacia las primeras horas del amanecer.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 12%, lo que sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada gracias a la baja humedad en las horas más cálidas.

El viento, que soplará predominantemente del sur, tendrá una velocidad que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 19 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 46 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:26 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Úbeda en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Úbeda se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos que aportarán frescura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-25T20:57:12.